أسوان في 24 ساعة.. مؤتمر موسع لمواجهة الإدمان ومتابعة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025.

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطى.

يأتى ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مؤتمرا موسعا بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ والعميد طارق سليم مساعد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد، ووكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، وذلك استكمالا لفعاليات مبادرة "أسوان بلا إدمان".

https://www.elbalad.news/6607216

انطلق ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة ، حيث توجه 8938 طالب وطالبة، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، الثلاثاء، ولمدة ساعتين، فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، والتى بدأت يوم 15 يونيو الجارى وتنتهى فى 10 يوليو المقبل.

من جانبه، أكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام، يبلغ 8938 طالب وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين، موزعة كالتالى: "8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالب وطالبة - 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طالب وطالبة- 8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالب وطالبة".

https://www.elbalad.news/6606874

جهود متنوعة

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طمأنه خلالها على إنتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات والإحتياجات اللازمة للجان وإنتظام العمل بها دون أى معوقات ، مع توفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر.

وقام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم ، والمربوطة بغرفة العمليات الرئيسية للوزارة فى حضور محمود بدوى مدير المديرية.

فيما قدم الوزير شكره لمحافظ أسوان لمتابعته الميدانية للجان الإمتحانية على مستوى المحافظة ، وأعطى إسماعيل كمال توجيهاته بضرورة إستمرار مسئولى المحليات بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية .

https://www.elbalad.news/6606973

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوى، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والدكتور سعد القزاز، أمين عام المكتب الفني بقطاع المعاهد، والدكتور أحمد الصغير، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان أعمال لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان.

شملت الجولة، تفقد لجنتي فتيات أسوان، وبنين الإمام محمد متولي الشعراوي بأسوان، للاطمئنان على مدى انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال أداء الامتحانات، وكان الامتحان فى مادة الفقه.

https://www.elbalad.news/6607408