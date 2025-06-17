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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

8938 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بثانوية أسوان

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

انطلق ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة ، حيث توجه 8938 طالب وطالبة، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، الثلاثاء، ولمدة ساعتين، فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، والتى بدأت يوم 15 يونيو الجارى وتنتهى فى 10 يوليو المقبل.

من جانبه، أكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام، يبلغ 8938 طالب وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين، موزعة كالتالى: "8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالب وطالبة - 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طالب وطالبة- 8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالب وطالبة".

الثانوية العامة 

وأضاف أن إجمالى طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالب وطالبة بواقع "1423 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 6137 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 474 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات"، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طالب وطالبة بواقع "133 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 71 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات".

وتابع أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزى التوزيع "أسوان وإدفو"، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وفى سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات "الصحة - الإسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية" كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات.

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