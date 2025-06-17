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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. توقيع بروتوكولات للبنك الزراعي وقصور الثقافة. ومتابعة الثانوية العامة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 16/7/2025 أحداث متنوعة .

محافظ أسوان يطمئن على منظومة العمل داخل وحدة صحة أسرة العوضلاب بإدفو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بوحدة صحة أسرة العوضلاب بإدفو للإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى إطار التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والإستعداد للتطبيق الفعلى لها فى يوليو المقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

محافظ أسوان: منع الغش والتسريب لإنجاح امتحانات الثانوية العامة

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الموسع للتأكيد على تسخير كافة الإمكانيات ، وتهيئة الأجواء المناسبة لحصول أبنائنا الطلاب على أعلى الدرجات فى المواد الدراسية المختلفة بحيث يتم تنفيذ ذلك داخل وخارج اللجان الإمتحانية التى تصل إلى 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس 


توافر السلع بأسعار مخفضة بالمجمع الاستهلاكى في إدفو
 

اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جودة السلع الغذائية والإستهلاكية وتوافرها بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين بالمجمع الإستهلاكى التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو .

جهود متنوعة

برتوكول تعاون بين أسوان والبنك الزراعى لإحلال سيارات "الكبود" بميكروباصات حديثة

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الزراعى المصرى، وذلك بغرض استكمال مشروع إحلال وتجديد سيارات النقل " الكبود " على مستوى خطوط السير المختلفة بمراكز ومدن المحافظة بإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة لخدمة المواطنين والزائرين.

توقيع بروتوكول تعاون بين أسوان وهيئة قصور الثقافة.. تعرف على التفاصيل

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن عروس المشاتى جاهزة لتكون قبلة ومقصداً لمختلف الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والتراثية والشبابية والاقتصادية والسياحية تماشياً مع الجهود الهادفة للتسويق والترويج السياحى للمقومات الفريدة التى تتميز بها.

دعم الاستثمار والمستثمرين ووضع أسوان على خريطة مصر الإقتصادية

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادى الإجتماعى ، والذى تم إعادة تشكيله ليضم كيانات تنفيذية وجامعية وأكاديمية وإستثمارية ومجتمعية لوضع سياسيات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، وجذب الإستثمارات ، مع دعم المحافظة فى وضع الأولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية. 

محافظ أسوان: مراجعة الحدود الإدارية بشكل علمى لتنفيذ الخطط التنموية

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمراجعة الحدود الإدارية للمحافظة قبل إعتمادها فى شكلها النهائى وفقاً للمعايير والمحددات التى وضعتها أجهزة الدولة المعنية لحدود المحافظات على مستوى الجمهورية. 



 

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