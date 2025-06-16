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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أسوان.. انطلاق فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمدينة أبوسمبل

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

انطلقت فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان ضمن برامج قصور الثقافة لدعم الموهوبين، بالمحافظات الحدودية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بأبو سمبل فى كافة المجالات الفنية والأدبية وعمل حفلات فنية وعدد من الورش التى تهدف لرعاية الطاقات الإبداعية في المناطق النائية والحدودية. 

ويستقبل الفعاليات قصر ثقافة أبوسمبل، وتنفذ بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب بقيادة المخرج محمد صابر.

بدأ بلقاء تعارف بين التدربين ومدربين الورش، يتضمن البرنامج مجموعة  من الورش الفنية والإبداعية، والتي تبدأ من السادسة مساء وحتى العاشرة مساء، وتشمل مجالات الموسيقى والغناء للموسيقار عبدالله رجال، المسرح للمخرجة سحر جروبى، والأداء الحركي والفنون الشعبية المدرب محمود حجى، الحلى والاكسسوار المدربة سعاد المهدى، الموزايك والبوهو المدربة فاطمة الزهراء، العرائس للفنان شادى قطامش، التطريز للفنانة جيهان مبروك، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى صقل المواهب الفطرية وتنميتها على أيدي متخصصين من نخبة الفنانين والمبدعين، ويستمر حتى الخميس ١٩ يونيو الحالي.

فعاليات ثقافية

وأقيم حفل على مسرح القصر، بدأ بكلمة الدكتور مسعود شومان، نقل تحيات دكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اللواء،خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، سعداء بالمواهب الموجودة بأبوسمبل، يجب العمل على اثراء القصر بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

وسيتم العمل كل ثلاثة شهور على أكتشاف المواهب وتنمية مواهبهم بالقاهرة، أنه عاشق للمناطق الحدودية، فهى أرض بكر وقادرة على العطاء، سعداء بالانتساب لهذه الأرض، نرعى أبنائنا الموهبين فى كل مجال، سيتم تدريبهم ليصبحو نواة لكتاب وفنانين على أيدى نخبة من المتخصصين، وحث على أهمية الاستفادة من خبراتهم لتنمية مالديهم من مواهب بطرق صحيحة وعلمية.

وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف فرقة توشكى للفنون التلقائية مجموعة من التبلوهات من البيئة النوبية منها "الصياد، واه نوبه، الاراجيد، الغزل النوبى، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية، التى لاقت تفاعلاُ من الجمهور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية، وإتاحة فرص التدريب والتمكين الفني لأبناء المحافظات الحدودية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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