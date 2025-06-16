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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. ومتابعة مشروع تطوير حديقة الأندلس

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 15/6/2025 احداث متنوعة. 

فى أول يوم لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025 ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الإمتحانات ، والتى ستستمر حتى 10 يوليو القادم بإجمالى 27 لجنة إمتحانية رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس للنظامين الحديثة والقديم .

وخلال جولته التفقدية داخل لجنة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة ، والتى تضم 385 طالب وطالبة داخل 20 لجنة فرعية ، ولجنة مدرسة مصنع السكر الإعدادية بالكلح غرب ، والتى تضم 316 طالب وطالبة داخل 16 لجنة فرعية ، برفقه محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، ورئيس المدينة عاطف كامل .

اطمأن الدكتور إسماعيل كمال على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب ، فضلاً عن وجود الزائر الصحى باللجان ، وجاهزية المستشفيات والإسعاف والكهرباء للتدخل الفورى والتعامل مع أى أحداث طارئة .

https://www.elbalad.news/6605078

جهود متنوعة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة "دور أول" للعام الدراسى (2025/2024) ، والتى تنطلق غداً الأحد الموافق 15 يونيو وتنتهى الخميس الموافق 10 يوليو المقبل، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بجداولها المعتمدة والمعلنة.

من جانبه أكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان يبلغ (٨٩٣٨) طالب وطالبة موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين، موزعة كالتالى (8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم ٣٣٣٤ طالب وطالبة - 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طالب وطالبة- ٨ لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالب وطالبة).

https://www.elbalad.news/6604049

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أعمال التطوير الجارية بمشروع تطوير حديقة الأندلس، الذي صممته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة السياحة، على مساحة 3500 م²، وبتكلفة تبلغ 13 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذه على مرحلتين، وقد وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى 50%، وذلك ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وتضم الحديقة مطعمًا وكافتيريا و5 محلات تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى دورات مياه للرجال والسيدات، فضلاً عن المسطحات الخضراء والممرات وتصميم اللاندسكيب.

https://www.elbalad.news/6605235

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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