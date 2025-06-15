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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 13مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس

جانب من جولة محافظ أسوان
جانب من جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أعمال التطوير الجارية بمشروع تطوير حديقة الأندلس، الذي صممته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة السياحة، على مساحة 3500 م²، وبتكلفة تبلغ 13 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذه على مرحلتين، وقد وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى 50%، وذلك ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وتضم الحديقة مطعمًا وكافتيريا و5 محلات تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى دورات مياه للرجال والسيدات، فضلاً عن المسطحات الخضراء والممرات وتصميم اللاندسكيب.

وخلال جولته التفقدية، رافقه عاطف كامل، رئيس المدينة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ لهذا المشروع الحيوي، ليتم افتتاح الحديقة خلال شهرين.

وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة التي تم ويتم تنفيذها داخل المراكز والمدن، ومن بينها مدينة ومركز إدفو، بما يسهم في الظهور المشرف أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية.

جهود محافظة اسوان 

من جهته، أوضح رئيس مركز ومدينة إدفو أنه تم تنفيذ طفرة في مختلف أنحاء المدينة، وفقًا للرؤية المتكاملة التي تم وضعها، وهو ما تجسّد في الانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر بطول 2 كم، ليكون متنفسًا حيويًا جديدًا للأهالي وضيوف المدينة، وذلك بعد استكمال مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بالممشى ومناطق متعددة بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال الرصف، ما ساهم في أن يكون الممشى واجهة مشرفة على صفحة نهر النيل، بالتوازي مع أعمال تطوير وتجميل المسار السياحي لمعبد إدفو.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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