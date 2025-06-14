محافظ أسوان: تشغيل تجريبى لبعض أقسام مستشفى السباعية ضمن التأمين الصحى الشامل

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال التى يتم تنفيذها للإنتهاء من التجهيزات المتبقية من الفرش ببعض المستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بواقع 11 مستشفى ، فضلاً عن المراكز الطبية والوحدات الصحية بإجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للتنسيق والتكامل بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة فى يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

وأشاد المحافظ بالمستوى الراقى والمتميز الذى أصبحت عليه هذه الصروح الطبية لتؤدى خدماتها العلاجية وفقاً لمعايير الجودة العالمية .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، فقد تم التشغيل التجريبى لبعض أقسام مستشفى السباعية تمهيداً لإفتتاحها بما فيها المعامل والأشعة .

التأمين الصحى الشامل

وكذا العيادات الخارجية التى تعمل بكامل طاقتها ومن أبرزها النسا والأطفال والجراحة والباطنة ، فضلاً عن التجهيز لتشغيل قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى خلال أسبوعين ، مع فرش أكثر من 70 % من أقسام المستشفى ، ليتم دخولها الخدمة والتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث ستضم المستشفى أيضاً العناية المركزة والحضانات والعمليات والعلاج الطبيعى والخدمات المركزية .

ولفت إلى أنه فى نفس الوقت وبناءاً على التعاون الوثيق بين المديرية وفرع الهيئة يتم تعزيز وتدريب الكوادر الطبية لتحقيق الجاهزية المطلوبة للمنظومة حتى يتسنى التشغيل لها بشكل كامل بما يصب في صالح المواطن الأسوانى .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إنتظام أعمال توريد وإستلام القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تقديم التسهيلات العديدة للمزارعيين ، وهو الذى ساهم فى تخطى معدلات التوريد إلى 550 ألف و 949 طن بنسبة 112.7 % ، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى .