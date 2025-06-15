محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس إدفو |صور

فى أول يوم لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025 ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الإمتحانات ، والتى ستستمر حتى 10 يوليو القادم بإجمالى 27 لجنة إمتحانية رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس للنظامين الحديثة والقديم .

وخلال جولته التفقدية داخل لجنة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة ، والتى تضم 385 طالب وطالبة داخل 20 لجنة فرعية ، ولجنة مدرسة مصنع السكر الإعدادية بالكلح غرب ، والتى تضم 316 طالب وطالبة داخل 16 لجنة فرعية ، برفقه محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، ورئيس المدينة عاطف كامل .

إطمئن الدكتور إسماعيل كمال على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب ، فضلاً عن وجود الزائر الصحى باللجان ، وجاهزية المستشفيات والإسعاف والكهرباء للتدخل الفورى والتعامل مع أى أحداث طارئة .

الثانوية العامة

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بمنع الغش فى أى لجنة إمتحانية ليحصل كل طالب على حقه كاملاً ، وخاصة فى ظل منظومة التفتيش المحكمة التى يتم تنفيذها بإستخدام أحدث الأجهزة وذلك أثناء دخول الطلاب للمدارس .

وهو الذى يتوازى مع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لتحقيق الهدوء الكامل أمام أبنائنا الطلاب للحصول على أعلى الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة .