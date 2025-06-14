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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان استعدت لماراثون امتحانات الثانوية العامة غداً

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة "دور أول" للعام الدراسى (2025/2024) ، والتى تنطلق غداً الأحد الموافق 15 يونيو وتنتهى الخميس الموافق 10 يوليو المقبل، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بجداولها المعتمدة والمعلنة.

ومن جانبه أكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان يبلغ (٨٩٣٨) طالب وطالبة موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين، موزعة كالتالى (8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم ٣٣٣٤ طالب وطالبة - 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طالب وطالبة- ٨ لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالب وطالبة).

وأضاف، أن اجمالى طلاب النظام الحديث يبلغ ٨٠٣٤ طالب وطالبة بواقع (١٤٢٣ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - ٦١٣٧ طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - ٤٧٤ طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات )، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم ٩٠٤ طالب وطالبة بواقع (١٣٣ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - ٧٠٠ طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - ٧١ طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات).

الثانوية العامة

وأشار، إلى أن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها وكذلك تم تجهيز جميع استراحات السادة المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٢٨ استراحة بواقع (١٩ استراحة رجال - ٩ استراحات سيدات)، وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للسادة المنتدبين إقامة كريمة.

وتابع، أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركزى التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وفى سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

وأضاف بدوى، أنه عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقد اجتماعًا بالسادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، بحضور قيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة التعليمات الوزارية الخاصة بسير اللجان وانضباطها والتصدى لمحاولات الغش، خاصة وانه محظور على الطلاب وجميع العاملين باللجنة حيازة أو استخدام التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية.

وشدد، على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب بدءًا من البوابة والتفتيش بالعصا الإلكترونية، مرورًا بالجلوس فى اللجان وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، وعلى الملاحظين داخل اللجان التعامل بهدوء وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وتوضيح كيفية التعامل مع ورقتى البابل شيت وكيفية ملء البيانات فى الأماكن الصحيحة، وكذلك كيفية التعامل مع نموذج البوكليت وكتاب المفاهيم، وإنتهاء بإنصراف الطلاب وعدم تجمعهم أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.

وكشف، أنه تم إعداد وتصميم العديد من الفيديوهات التوعوية ونشرها على الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية، وتقديمها للطلاب كإرشادات لهم عن كافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات ، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع أبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة.

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