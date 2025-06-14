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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تخطى مستهدف توريد القمح بنسبة 112.7%

القمح بأسوان
القمح بأسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إنتظام  أعمال توريد وإستلام القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تقديم التسهيلات العديدة للمزارعيين ، وهو الذى ساهم فى تخطى معدلات التوريد إلى 550 ألف و 949 طن بنسبة 112.7 % ، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى .

وأوضح محافظ أسوان بأنه توجد توجيهات لكافة الجهات المختصة لتوفير مناخ تنافسى للمزارعين لتشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجى وتجاوز المستهدف هذا العام فى ظل زيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 409 ألف و 547 فدان .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة لزيادة نسب توريد كميات القمح .

توريد القمح

وأشار إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و 541 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 399 ألف و 408 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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