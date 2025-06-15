كان بيدافع عن أكل عيشه.. ضبط المتهم بقتل سائق توك توك في أسوان

أسفرت جهود ضباط مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان، عن نجاحها في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل سائق توك توك في قرية العدوة التابعة لدائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 11 يونيو الجارى عندما عثرت الجهات الأمنية على جثة شاب ملقاة أمام مقابر العدوة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتبين أنه تعرض للضرب وطعنه بالرقبة.

وبعد ساعات من الجريمة، تمكن رجال المباحث بمركز شرطة إدفو شمال أسوان، من كشف لغز العثور على جثة شاب قتل ذبحًا بالقرب من مقابر قرية العدوة التابعة لدائرة المركز.

ونجح رجال المباحث في تحديد هوية الشاب الذي تم العثور على جثته، إذ تبين أنه يدعى “زياد. م. س” من منطقة العراجين بمركز إدفو، ويبلغ من العمر 21 سنة .

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، أنه قتل بعد محاول سرقة التوك توك الخاص به، وتم إلقاء جثته بواسطة الجاني لإخفاء جريمته، وحرر محضر بالواقعة.