انتشال جثمان شخص تعرض للغرق في مياه النيل باسوان

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في مياه نهر النيل باسوان ، وتم على الفور إنتشال جثمانه من المياه ، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد تمكن رجال الإنقاذ النهري من استخراج الجثة، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بغرق شخص في النيل بظروف غامضة ، وعلى الفور، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة تعود للمتوفى بسام .م. ر 44 سنة ، وتم إيداع الجثمان بمشرحة أسوان العمومية تمهيدًا لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

غرق

فيما لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى ظروف غامضة، وأصيب آخر فى طريق إدفو / مرسى علم .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

لقي طفل مصرعه نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة كوبرى مقار بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل بترعة كوبري مقار، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتبين أن الغريق طفل يدعي يوسف. م يبلغ من العمر 11 سنة، وقد لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق أثناء السباحة فى الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 6 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.