دعم الاستثمار والمستثمرين ووضع أسوان على خريطة مصر الإقتصادية

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادى الإجتماعى ، والذى تم إعادة تشكيله ليضم كيانات تنفيذية وجامعية وأكاديمية وإستثمارية ومجتمعية لوضع سياسيات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، وجذب الإستثمارات ، مع دعم المحافظة فى وضع الأولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية.

ويأتى ذلك من أجل دعم إستراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية ، والتى تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات ذات الميزة التنافسية ، وترويج وتسويق الفرص الإستثمارية للمحافظة تواكباً مع رؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن أعضاء المجلس ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف من المجلس الإقتصادى الإجتماعى هو دعم الإستثمار والمستثمرين ووضع أسوان على خريطة مصر الإقتصادية بإعتبارها محافظة واعدة تمتلك مقومات هائلة.

جهود متنوعة

وهو ما سنركز عليه من خلال وضع آليات محددة لمنظومة العمل بالمجلس من خلال المجموعات واللجان الفنية التى تم تشكليها ، وتم إعداد تصور مبدئى لمهام كل منها لتباشر أعمالها.

وأشار المحافظ إلى أنه فى ظل الحماس الملموس لأعضاء المجلس والرغبة الوطنية فى خدمة المجتمع الأسوانى سيتم عقد إجتماع ربع سنوى كل 3 أشهر بشكل مستمر للمجلس لعرض المقترحات وما تم إنجازه من أعمال وجهود وتوصيات ، وسيتم وضعها فى الخطة الإستراتيجية للمحافظة لعرضها على دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مما يساهم بدوره فى دفع عجلة العمل بالمشروعات الإستثمارية ، وإزالة العقبات ومواجهة التحديات التى تعود بالإيجاب على المواطنين .

ووجه المحافظ لتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد المقررة ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.