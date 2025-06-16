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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين أسوان وهيئة قصور الثقافة.. تعرف على التفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن عروس المشاتى جاهزة لتكون قبلة ومقصداً لمختلف الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والتراثية والشبابية والاقتصادية والسياحية تماشياً مع الجهود الهادفة للتسويق والترويج السياحى للمقومات الفريدة التى تتميز بها.

يأتى ذلك فى ضوء السعى المتواصل للإرتقاء بالمستوى الثقافى وتحقيق الإستثمار الأمثل للمزايا النسبية التى تمتلكها عاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت المحافظ إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإظهار الفعاليات المتنوعة فى أبهى صورها فى ظل الزخم الثقافى والفنى الذى تشهده أسوان على مدار العام من مهرجانات ومؤتمرات عديدة، مع السعى المستمر لتنمية المواهب لأبناء المحافظة بمختلف أعمارهم السنية فى شتى مجالات الفكر والفن.

وأوضح أنه يتم توفير التسهيلات والخدمات المتنوعة التى تسهم فى إتاحة الفرصة للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للاستمتاع بالمقومات الفريدة.

 جاء ذلك أثناء توقيع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة لبروتوكول الشراكة بين المحافظة والهيئة بشأن استغلال مسرح "فوزى فوزى " بكورنيش النيل الذى يضم 1200 مقعد، ومجهز بأحدث الصوتيات والإضاءة.

ويعتبر مسرح “فوزى” من أبرز المواقع الثقافية لتحقيق الاستثمار الأمثل لمقوماته من خلال إقامة العروض الفنية ، ووضع المسرح على البرامج السياحية للأفواج الزائرة بالتنسيق مع غرف وشركات السياحة بواسطة الإدارة المركزية للمشاتى والسياحة بالمحافظة ، مع وضع اللافتات والبانرات الترويجية للدعاية الخاصة بالعروض والفعاليات المزمع إقامتها بالمسرح فى المواقع والمزارات السياحية

ويتوازى البروتوكول مع إصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والهيئة للإشراف على تنفيذ المشروع، والتسويق الجيد للفعاليات المختلفة التى تقام بالمسرح.

كما شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الزراعى المصرى بحضور محمد أبو السعود الرئيس التنفيذى للبنك ، ونوابه الدكتورة غادة مصطفى ، وسامى عبد الصادق ، وذلك بغرض استكمال مشروع إحلال وتجديد سيارات النقل " الكبود " على مستوى خطوط السير المختلفة بمراكز ومدن المحافظة بإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة .

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