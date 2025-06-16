توافر السلع بأسعار مخفضة بالمجمع الاستهلاكى في إدفو

اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جودة السلع الغذائية والإستهلاكية وتوافرها بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين بالمجمع الإستهلاكى التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو .

وأوضح المحافظ بأنه يوجد تواصل مستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة ، وخاصة داخل المجمعات الإستهلاكية والمعارض الدائمة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأثناء تفقده للأقسام المتنوعة بالمجمع بالهايبر برفقة رئيس المدينة عاطف كامل ، ومسئول المجمع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه لا تهاون مع ضبط الأسعار ، ويتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة ، ولن يسمح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق والمحلات .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير الإحتياجات اليومية للمواطن الأسوانى من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية وفقاً للمواصفات المطلوبة .

السلع الغذائية

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الموسع للتأكيد على تسخير كافة الإمكانيات ، وتهيئة الأجواء المناسبة لحصول أبنائنا الطلاب على أعلى الدرجات فى المواد الدراسية المختلفة بحيث يتم تنفيذ ذلك داخل وخارج اللجان الإمتحانية التى تصل إلى 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس ، وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ومحمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن القيادات التعليمية والتنفيذية ورؤساء المراكز والمدن .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى ظل رؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالعملية التعليمية ، ووفقاً للمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وللتنسيق المتواصل مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فإننا نعمل جاهدين كجهاز تنفيذى داخل المحافظة بروح الفريق الواحد لإنجاح موسم إمتحانات الثانوية العامة وإخراجه بشكل جيد ومتميز .