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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يطمئن على منظومة العمل داخل وحدة صحة أسرة العوضلاب بإدفو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بوحدة صحة أسرة العوضلاب بإدفو للإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى إطار التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والإستعداد للتطبيق الفعلى لها فى يوليو المقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وخلال جولته برفقة الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ، أستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والتى يلمسونها بأنفسهم .

كما حرص على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين حيث وجه محافظ أسوان إلى سرعة تلبيتها طبقاً للإمكانيات المتاحة.

وأكد المحافظ اهتمام أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى القطاعات المختلفة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، والتى يتم إستكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية ، ليجنى مواطنى هذه المحافظة العريقة ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها هذه المحافظة العريقة داخل الجمهورية الجديدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترددين بوحدة صحة أسرة العوضلاب يصل إلى 14 ألف و 959 حالة وذلك بعيادات الأسنان والطوارئ وتنظيم الأسرة والتطوير الشامل والتطعيمات ومعمل التحاليل .

فيما إطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جودة السلع الغذائية والإستهلاكية وتوافرها بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين بالمجمع الإستهلاكى التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو .

وأوضح المحافظ بأنه يوجد تواصل مستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة ، وخاصة داخل المجمعات الإستهلاكية والمعارض الدائمة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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