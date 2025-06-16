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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان: منع الغش والتسريب لإنجاح امتحانات الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الموسع للتأكيد على تسخير كافة الإمكانيات ، وتهيئة الأجواء المناسبة لحصول أبنائنا الطلاب على أعلى الدرجات فى المواد الدراسية المختلفة بحيث يتم تنفيذ ذلك داخل وخارج اللجان الإمتحانية التى تصل إلى 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس ، وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ومحمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن القيادات التعليمية والتنفيذية ورؤساء المراكز والمدن .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى ظل رؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالعملية التعليمية ، ووفقاً للمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وللتنسيق المتواصل مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فإننا نعمل جاهدين كجهاز تنفيذى داخل المحافظة بروح الفريق الواحد لإنجاح موسم إمتحانات الثانوية العامة وإخراجه بشكل جيد ومتميز .

الثانوية العامة

وشدد المحافظ على ضرورة عقد إجتماعات دورية لمديرى الإدارات التعليمة مع المراقبين بحيث يتم تلقينهم بأسلوب موحد يرتكز فى مضمونه للتأكيد على منع تسريب الإمتحانات وتحقيق التأمين الكامل لأوراق الأسئلة والإجابة ، والتى يتم نقلها عبر أجهزة القوات المسلحة ، وعدم تداول الأسئلة قبل بدء الإمتحانات للحفاظ على السرية التامة لها وفقاً للضوابط المنظمة ، وهو الذى يتوازى معه التشديد على منع أى محاولات للغش باللجان الإمتحانية منعاً باتاً حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين لهذه التعليمات ، وسيتم مواجهته بكل حزم .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيقوم بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير الإمتحانات داخل اللجان المختلفة بالمراكز والمدن ، وأن الوضع مستقر وهو ما لمسه فى جولته بعدد من اللجان بعيدة الأطراف بإدفو ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود لمنع أى عشوائية بمحيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها ، مع توافر وسائل التأمين والحماية المطلوبة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن للسيطرة على أى أحداث طارئة وسرعة حلها فى المهد بما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب بتوفير المناخ الملائم أمامهم داخل وخارج اللجان الإمتحانية .

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