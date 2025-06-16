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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برتوكول تعاون بين أسوان والبنك الزراعى لإحلال سيارات "الكبود" بميكروباصات حديثة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الزراعى المصرى، وذلك بغرض استكمال مشروع إحلال وتجديد سيارات النقل " الكبود " على مستوى خطوط السير المختلفة بمراكز ومدن المحافظة بإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة لخدمة المواطنين والزائرين.

وحضر التوقيع محمد أبو السعود الرئيس التنفيذى للبنك الزراعي، ونوابه الدكتورة غادة مصطفى ، وسامى عبد الصادق.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من أجهزة الدولة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لهم من خلال توفير أوجه التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الإقتصادية تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وقع على البروتوكول المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع أسوان .

بروتوكول تعاون

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للدور الوطنى والمجتمعى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى لتقديم أوجه الدعم والمساندة للبسطاء من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتحسين مستوى المعيشة لهم .

ولفت إلى أن ذلك تمثل فى نجاح تجربة إستبدال سيارات الكبود بسيارات ميكروباص بما يليق بالمكانة السياحية والعالمية والشكل الجمالى لزهرة الجنوب ، وتفريغ المدن من المظاهر غير الحضارية ، وهو الذى يتوازى مع ما يقوم به البنك من خدمات أخرى تتمثل فى توفير كراتين المواد الغذائية فى شهر رمضان المعظم ، وغيرها من سبل الدعم التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه تم التنسيق أيضاً مع البنك لدراسة إنشاء مصانع لمركزات العصائر بما يسهم فى تفعيل أسلوب التصنيع القائم على الزراعة، وكذا الاستفادة من مخلفات القصب بتدويرها من أجل تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التى تشتهر بها أسوان كالمانجو والتمور وغيرها ، فضلاً عن تبنى الأفكار البناءة المتعلقة بإقامة مشروعات إنتاجية للشباب .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان والرئيس التنفيذى للبنك الزراعى بتبادل الدروع تأكيداً على التعاون المثمر والبناء بين الجانبين .

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