محافظ أسوان : وضع أسلوب وآلية لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض أسلوب وآلية تنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء ، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بها داخل كافة المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية حيث يأتى ذلك فى ظل تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ على أنه يتم إستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات بالمراكز والمدن للتأكد من مدى إلتزام الجهات والمنشآت بها على الوجه الأكمل.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية ورؤساء الوحدات المحلية شدد الدكتور إسماعيل كمال على مسئولى المحليات بالمتابعة الميدانية لتطبيق المواعيد المحددة للتوقيت الصيفى لفتح وغلق المحال العامة تنفيذاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووفقاً لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة حيث سيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية .

ووجه المحافظ لتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد المقررة ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وناشد محافظ أسوان أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والبازارات والمولات والورش والأعمال الحرفية وقاعات الأفراح والنوادى بالإلتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار ، ولاسيما إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق ذلك القرار لتحقيق الإنضباط بالشارع وترشيد إستخدام الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.

وطالب بأن يتم تناول موضوع ترشيد إستهلاك الكهرباء بخطب الجمعة والدروس الدينية بالمساجد ، وأيضاً بحلقات الوعظ بالكنائس ، مع تكثيف حملات التوعية من خلال الجهات المختصة بشركات الكهرباء لتعريف المواطنين بأسلوب الترشيد الذى يساهم بشكل مباشر فى عدم إنقطاع الكهرباء عنهم ، وخاصة خلال الفترة الحالية مع دخول فصل الصيف .