محافظ أسوان: مراجعة الحدود الإدارية بشكل علمى لتنفيذ الخطط التنموية

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمراجعة الحدود الإدارية للمحافظة قبل إعتمادها فى شكلها النهائى وفقاً للمعايير والمحددات التى وضعتها أجهزة الدولة المعنية لحدود المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة نحو أسس ورؤى تنموية بشكل علمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء الإجتماع التنسيقى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى.

وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة التعاون المستمر مع الأجهزة المختصة لتنفيذ الخطط التنموية على كافة المستويات الإقليمية والقومية حتى يتسنى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الموارد والثروات الطبيعية التى تمتلكها عاصمة الإقتصاد الإفريقى فى مختل القطاعات التنموية والإنتاجية ، مؤكداً على أهمية تعظيم الإستفادة للمزايا النسبية التى تمتاز بها أسوان فى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمية لتحقيق العوائد الإيجابية التى تساهم فى الإستمار الأمثل لها وهو ما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .

الحدود الإدارية

فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض أسلوب وآلية تنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء ، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بها داخل كافة المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية حيث يأتى ذلك فى ظل تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ على أنه يتم إستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات بالمراكز والمدن للتأكد من مدى إلتزام الجهات والمنشآت بها على الوجه الأكمل.