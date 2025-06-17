وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بأسوان

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوى، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والدكتور سعد القزاز، أمين عام المكتب الفني بقطاع المعاهد، والدكتور أحمد الصغير، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان أعمال لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان.

شملت الجولة، تفقد لجنتي فتيات أسوان، وبنين الإمام محمد متولي الشعراوي بأسوان، للاطمئنان على مدى انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال أداء الامتحانات، وكان الامتحان فى مادة الفقه.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

الثانوية الأزهرية

بينما أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طمأنه خلالها على إنتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات والإحتياجات اللازمة للجان وإنتظام العمل بها دون أى معوقات ، مع توفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر.

وقام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم ، والمربوطة بغرفة العمليات الرئيسية للوزارة فى حضور محمود بدوى مدير المديرية.

فيما قدم الوزير شكره لمحافظ أسوان لمتابعته الميدانية للجان الإمتحانية على مستوى المحافظة ، وأعطى إسماعيل كمال توجيهاته بضرورة إستمرار مسئولى المحليات بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية .