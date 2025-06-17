محافظ أسوان يطمئن وزير التربية والتعليم على انتظام امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طمأنه خلالها على إنتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات والإحتياجات اللازمة للجان وإنتظام العمل بها دون أى معوقات ، مع توفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر.

وقام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم ، والمربوطة بغرفة العمليات الرئيسية للوزارة فى حضور محمود بدوى مدير المديرية.

فيما قدم الوزير شكره لمحافظ أسوان لمتابعته الميدانية للجان الإمتحانية على مستوى المحافظة ، وأعطى إسماعيل كمال توجيهاته بضرورة إستمرار مسئولى المحليات بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية .

الثانوية العامة

وأشاد المحافظ بالإجراءات التأمينية التى إتخذتها التربية والتعليم بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين نقل كراسات الأسئلة والإجابة للطلاب ، ووصولها فى أمان تام إلى مقار اللجان ، والحفاظ على عدم التسريب ، وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الغش ، وحصول الطالب على حقه بشفافية كاملة ، ويتم تحقيق التكاتف بين الجميع من أجل إخراج وإنجاح موسم الإمتحانات لهذا العام بصورة جيدة ومتميزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إجراء إمتحانات الثانوية العامة داخل 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس .

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض أسلوب وآلية تنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء ، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بها داخل كافة المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية حيث يأتى ذلك فى ظل تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.