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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال الصرف الصحي بمنطقة الكرور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال التي تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لزيادة قدرة وسعة المطابق المربوطة على الخط الرئيسي لمحطة ( 11 ) بالكرور للقضاء على المشاكل التى كانت تنتج عن المطابق القديمة من الطفح المتكرر.

ويأتي ذلك استكمالاً للجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للتخفيف أى معاناة عن أهالى منطقة الكرور ، وخاصة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. 

وخلال تفقده للأعمال برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ ومسئولي الهيئة القومية وشركة المقاولون العرب. 

جهود متنوعة 

شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهات لسرعة تنفيذ هذه الحلول العاجلة ، والتى يتم تنفيذها بأسلوب علمى حيث يتم تعميق المطابق وتعديل الميول لبعض الخطوط وداخل 6 فراعات إضافية.

وأوضح أنه بالتوازي مع ذلك تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربيني لتنفيذ حزمة من المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي داخل المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحسين الجودة والخدمة بهذا القطاع الحيوى الهام.

وقاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، حملة مكبرة بالسوق السياحي والشوارع الجانبية الملحقة به برفقة رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، ونوابه ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ومسئولي شرطة المرافق. 

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 350 حالة إشغال شكلت كراسي وفاترين وتندات وأسطوانات بوتاجاز حيث يتم ذلك بهدف الحد من العشوائية داخل مدينة أسوان وتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية الزائرة ، وأيضاً من أجل الحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى شهدها السوق ، ولخلق واجهة حضارية وجمالية لهذه المناطق على الوجه الأكمل.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والمدن، والتعامل بحزم مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، ورفع الإشغالات. 

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