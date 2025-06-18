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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بـ خدمات مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من التعاطي

محافظ أسوان يشيد بالخدمات العلاجية والتأهيلية داخل مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من التعاطي
محافظ أسوان يشيد بالخدمات العلاجية والتأهيلية داخل مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من التعاطي
أ ش أ

أشاد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالمستوى الحضاري الراقي داخل مركز "العزيمة" العالمي لتأهيل المتعافين من التعاطي، والذي يعتبر من العلامات المضيئة لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمترددين عليه.


جاء ذلك خلال تفقد دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.


وبحسب بيان محافظة أسوان، اليوم /الأربعاء/، استمع المحافظ ومدير الصندوق ومرافقوهما، خلال الجولة، لعرض تقديمي عن مكونات وخدمات المركز بالقاعة الرئيسية، مع تفقد عدد من غرف الإقامة، والمطعم والمطبخ الرئيسي، وأيضاً غرف الأنشطة المتنوعة، والعيادات الطبية، والملعب الرئيسي.


وقال محافظ أسوان، إن المحافظة جاهزة لتقدم كامل الدعم لمثل هذه المؤسسات التي تسهم في بناء الإنسان المصري تواكباً مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وهو الذي يتطلب معه مزيدا من التوعية المجتمعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر منه، مع تكاتف الجهود لتوسيع نطاق هذه الخدمات الحيوية، مؤكداً أن المركز يعد نموذجاً متميزاً للعلاج من الإدمان وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، وخاصة أنه لا يقتصر دوره على العلاج الطبي فقط، بل يشمل أيضاً برامج الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل المهني.


وأوضح إسماعيل كمال، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع المحافظة في تقديم هذه الخدمات بشكل مجاني وسري للمرضى في ظل تجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية والتأهيلية على أيدى نخبة من الأطباء والمتخصصين في علاج الإدمان. 


وخلال الجولة التقى محافظ أسوان ومدير الصندوق بعدد من المتعافين، الذين أشادوا بمستوى الرعاية والدعم الذي يتلقونه داخل المركز. 


تجدر الإشارة إلى أن مركز العزيمة بأسوان الجديدة استقبل 2000 مكالمة تليفونية و1600 متردد، والمركز جاهز لاستقبال المرضى ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.
 

محافظ أسوان مركز العزيمة العالمي لتأهيل المتعافين من التعاطي الخدمات العلاجية والتأهيلية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

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