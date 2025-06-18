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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق برنامج (مصر جميلة) لاكتشاف ودعم الموهوبين بقصر ثقافة أبو سمبل السياحية

محافظة اسوان
محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

من أجل إكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم إنطلاق فعاليات برنامج " مصر جميلة " لإكتشاف ودعم الموهوبين والذى يستمر لمدة خمس أيام بقصر ثقافة أبوسمبل السياحية. 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أهمية هذا البرنامج الثقافى ودوره فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية والثقافية لدى أبنائنا الأطفال والنشء والشباب والمساهمة فى تخريج جيل من التميزين القادرين على رفع الوعى الثقافى بالمجتمع بالشكل المطلوب. 

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الثقافة وإقليم جنوب الصعيد الثقافى والهيئة العامة لقصور الثقافة والتعاون المتواصل مع المحافظة من أجل دعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والأنشطة المختلفة لتعزيز العدالة الثقافية والفنية وإتاحة فرص التدريب والتمكين الفني والثقافى لأبناء المحافظات الحدودية. 

فعاليات ثقافية

وقد شهد حفل الإفتتاح تقديم عدد من العروض والفقرات الفنية لفرقة توشكى للفنون التلقائية ، ويشارك بالبرنامج كوكبة كبيرة من الخبراء والمدربين المتخصصين لتنظيم مجموعة من الورش الفنية والإبداعية التي تشمل عدة مجالات متخصصة منها الموسيقى والغناء ومسرح العرائس والأداء الحركي والفنون الشعبية ، بالإضافة إلى أعمال إنتاج وتصميم الحلي والإكسسوارات وغيرها من المشغولات اليدوية والبيئية .

فيما تواصل مديرية الشئون الصحية تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ". 

حيث تم تنظيم قافلة طبية داخل قرية المقلة بأبو الريش بحرى بمركز أسوان ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين. 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف على  1000 مواطن ومواطنة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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