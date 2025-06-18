نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة 350 حالة إشغال بالسوق السياحى

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة بالسوق السياحى والشوارع الجانبية الملحقة به برفقة رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ونوابه ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، ومسئولى شرطة المرافق.

حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 350 حالة إشغال شكلت كراسى وفاترين وتندات وأسطوانات بوتاجاز حيث يتم ذلك بهدف الحد من العشوائية داخل مدينة أسوان وتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية الزائرة ، وأيضاً من أجل الحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى شهدها السوق ، ولخلق واجهة حضارية وجمالية لهذة المناطق على الوجه الأكمل .

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والمدن ، والتعامل بحزم مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، ورفع الإشغالات.

إزالة الإشغالات

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال التى تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لزيادة قدرة وسعة المطابق المربوطة على الخط الرئيسى لمحطة ( 11 ) بالكرور للقضاء على المشاكل التى كانت تنتج عن المطابق القديمة من الطفح المتكرر.

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للتخفيف أى معاناة عن أهالى منطقة الكرور ، وخاصة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال تفقده للأعمال برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومسئولى الهيئة القومية وشركة المقاولون العرب.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهات لسرعة تنفيذ هذه الحلول العاجلة ، والتى يتم تنفيذها بأسلوب علمى حيث يتم تعميق المطابق وتعديل الميول لبعض الخطوط وداخل 6 فراعات إضافية .

وأوضح بأنه بالتوازى مع ذلك تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لتنفيذ حزمة من المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحسين الجودة والخدمة بهذا القطاع الحيوى الهام .