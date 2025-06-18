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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1000مواطن ومواطنة بقافلة طبية بقرية المقلة بأبوالريش بأسوان

القوافل الطبية بمحافظة اسوان
القوافل الطبية بمحافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل مديرية الشئون الصحية تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ". 

حيث تم تنظيم قافلة طبية داخل قرية المقلة بأبو الريش بحرى بمركز أسوان ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين. 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف على  1000 مواطن ومواطنة .

ولفت إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة القوافل العلاجية بقيادة الدكتور الدكتور طارق صبح والدكتور هشام فتحى ، وأيضاً الدكتور أحمد النجار .

القوافل الطبية 

هذا ومن أجل إكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم إنطلاق فعاليات برنامج " مصر جميلة " لإكتشاف ودعم الموهوبين والذى يستمر لمدة خمس أيام بقصر ثقافة أبوسمبل السياحية. 

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية هذا البرنامج الثقافى ودوره فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية والثقافية لدى أبنائنا الأطفال والنشء والشباب والمساهمة فى تخريج جيل من التميزين القادرين على رفع الوعى الثقافى بالمجتمع بالشكل المطلوب. 

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الثقافة وإقليم جنوب الصعيد الثقافى والهيئة العامة لقصور الثقافة والتعاون المتواصل مع المحافظة من أجل دعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والأنشطة المختلفة لتعزيز العدالة الثقافية والفنية وإتاحة فرص التدريب والتمكين الفني والثقافى لأبناء المحافظات الحدودية. 

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توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1000مواطن ومواطنة بقافلة طبية بقرية المقلة بأبوالريش بأسوان

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