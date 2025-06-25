شاهد.. ترامب ينشر فيديو عن قصف إيران بقاذفات بي2

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو على منصته "تروث سوشيال" لقاذفات "بي-2" تسقط القنابل على أهدافها، أرفقه بأغنية بعنوان "قصف إيران".

يعرض الفيديو الذي اختاره ترامب عمليات عسكرية أمريكية سابقة ضد منشآت إيرانية حساسة، بما في ذلك ضربات بطائرات "بي-2" التي استهدفت مواقع نووية إيرانية رئيسية مثل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم ومجمع نطنز، بالإضافة إلى ضربات أخرى في أصفهان.

تعد الأغنية المصاحبة للفيديو هي نسخة معدلة من أغنية "باربرا آن" الشهيرة، وتتضمن كلمات استفزازية مثل: "سنخبر المرشد الأعلى، سنضعك في صندوق! قصف إيران".

وجاء نشر الفيديو في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل توترا متصاعدا، خاصة بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.

من جهته، انتقد ترامب في تصريحات سابقة كلا من إيران وإسرائيل بسبب استمرار الصراع بينهما، قائلا إن البلدين "يتقاتلان منذ وقت طويل دون معرفة النتيجة".

ورغم أن ترامب وصف الضربات الأمريكية بأنها ناجحة، إلا أن تقارير استخباراتية أفادت بأن تأثيرها على البرنامج النووي الإيراني كان محدودا، حيث لم يتأخر سوى بضعة أشهر.