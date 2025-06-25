10 شهداء في قصف الاحتلال لمنتظري المساعدات بغزة

أفادت مصادر في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى بإرتقاء 9 شهداء وسقوط مصابين من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة المحاصر.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بارتقاء شهيد و5 إصابات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.



يأتي ذلك تزامنًا مع قيام الاحتلال بشن غارة جوية وقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية شمال شرقي مدينة خان يونس، إضافة إلى أنباء عن إصابات جراء قصف طيران الاحتلال لموقع في بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس.

كما قامت زوارق الاحتلال الحربية باطلاق النار في عرض بحر منطقة القرارة غرب مدينة خانيونس.