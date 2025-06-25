نشرة أخبار العالم| مقتـ.ـل 7 جنود إسرائيليين في خان يونس.. وجدل أمريكي بشأن المنشآت النووية الإيرانية.. واعتقال 700 جاسوس ومصادرة 10 آلاف مسيرة بطهران.. وترامب ينجو من العزل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. وتصادر 10 آلاف مسيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات اعتقلت 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال 12 يومًا من الحرب.

وأضافت أنه جرى مصادرة أكثر من 10 آلاف مسيرة في طهران، فيما أعلنت السلطات إعدام 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

مقتـ.ـل 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 7 جنود خلال المعارك في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قتلوا في انفجار عبوة ناسفة.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من تفجير مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام عبوة ناسفة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، ومقتل سبعة من أفرادها.

ويتكوف: ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس دونالد ترامب، يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، واصفا المباحثات الأمريكية الجارية حاليًا مع إيران بأنها "واعدة".

وقال ويتكوف أن "ترامب أكد بوضوح تام أنه يرغب برؤية اتفاق سلام شامل مع إيران يتجاوز وقف إطلاق النار هو يأمل في ذلك".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة "لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق مع إيران".

محاولة في مجلس النواب الأمريكي لعزل ترامب

أحبط مجلس النواب الأمريكي تحرك سيناتور ديمقراطي لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعدما اتخذ قرارًا بقصف إيران دون إذن مسبق من الكونجرس.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، ضد تحرّك لعزل ترامب بتهمة "إساءة استخدام السلطة"، وجاء التحرك المفاجئ بمبادرة من النائب الديمقراطي آل جرين من ولاية تكساس، علمًا بأن حزبه انقسم بشأن المبادرة، إذ انضم معظم الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية للتصويت على تأجيل النظر في القرار، بينما أيّد عشرات الديمقراطيين مسعى غرين.

وأسفر تصويت مجلس النواب الأمريكي عن معارضة 344 للمبادرة مقابل 79 مؤيدًا لها، وأوضح جرين قبل التصويت: "أفعل هذا لأن لا شخص واحد يجب أن يمتلك السلطة لدفع أكثر من 300 مليون شخص في الحرب من دون التشاور مع الكونجرس".

ترامب: المواقع النووية في إيران دُمّرت بالكامل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن المواقع النووية في إيران دمرت بالكامل، مُكذبًا بذلك التقارير الإخبارية التي قالت إن الضربة الأمريكية لم تدمر هذه المنشآت.

وقال الرئيس الأمريكي إن تقرير CNN حول عدم تدميرنا للنووي الإيراني كاذب، مضيفا أن CNN ونيويورك تايمز تحاولان تشويه سمعة إحدى أكثر الضربات نجاحا في تاريخنا.

أفاد تقييم استخباراتي أمريكي أولي، نقله أربعة أشخاص مُطلعين عليه، أن الضربات العسكرية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية إيرانية نهاية الأسبوع الماضي لم تُدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل على الأرجح أخرته لأشهر فقط.

سكان إسرائيل يودّعون الملاجئ بعد 12 يومًا من «الجحيم تحت الأرض»

بعد 12 يومًا من الخوف والرعب خرج الإسرائيليون من الملاجئ إلى منازلهم بعدما بدأ وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب وتنتهي الحرب الخاطفة التي تسببت في أضرار كبيرة بعاصمة دولة الاحتلال جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهداف مناطق متعددة في إسرائيل.

هرع الإسرائيليون إلى الملاجئ بعدما تحولت حياتهم فوق الأرض إلى جحيم وباتت المناطق في تل أبيب تشبه المربعات السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في حربه المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

لن نستسلم .. إيران توجّه رسالة حاسمة إلى الغرب

وجَّه مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الغرب بأن بلاده لن تستسلم، حيث أكد أن إيران هزمت الحرب الغربية الشاملة وظلت صامدة.

واحتج مندوب إيران خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي مخصصة لمراجعة تنفيذ القرار 2231 والتطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بشدة على اعتداءات الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد إيران، وأكد على ضرورة الالتزام بالدبلوماسية ورفض الخداع الغربي واحترام سيادة إيران، بحسب ما أوردته وكالة مهر.

الكشف عن مهمة سرية لترهيب كبار القادة في إيران

إلى جانب الحملة العسكرية ضد إيران شنت الاستخبارات الإسرائيلية، حملة سرية أطلقتها في 13 يونيو الجاري، ضد كبار القادة العسكريين في طهران، هدفت إلى ترهيبهم عبر اتصالات هاتفية مباشرة، وتحذيرات شخصية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى والانقسام داخل النظام الإيراني.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عناصر من الأمن الإسرائيلي يتقنون اللغة الفارسية تواصلوا مع ما لا يقل عن 20 مسؤولا إيرانيا رفيعا، وحذروهم من أنهم سيكونون الهدف التالي ما لم يتخلوا عن دعمهم للمرشد الإيراني علي خامنئي.

مفاجأة غير متوقعة لإسرائيل.. قائد فيلق القدس يظهر في احتفالات «النصر الإلهي»

ظهر العميد إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، لأول مرة إلى العلن في احتفالات النصر الإلهي على إسرائيل بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا.

وكان قائد فيلق القدس أحد الأسماء التي أعلنت إسرائيل اغتيالها خلال الحرب التي بدأتها ضد إيران في الثالث عشر من يونيو الجاري.

وجاء ظهور قآاني، مساء الثلاثاء، في احتفال وسط العاصمة طهران، في أول ظهور علني له منذ تداول أنباء عن اغتياله خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

رشّح نائب في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد توسطه في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وكتب النائب بادي كارتر، الجمهوري عن ولاية جورجيا، إلى لجنة جائزة نوبل للسلام، مُعلنًا أن ترامب لعب "دورًا استثنائيًا وتاريخيًا" في إنهاء "الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران ومنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على أشد الأسلحة فتكًا في العالم"، بحسب ما أوردته شبكة فوكس نيوز.

ترامب يرفع صوته على نتنياهو قبل دقائق من قصف إيران

كشف مصدر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع صوته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل دقائق من ضرب الطائرات الإسرائيلية لأهداف في إيران.

وأوضح المصدر الذي لم يكشف هويته أن ترامب رفع صوته على نتنياهو مطالبًا إياه بـ"وقف الهجوم"، مشيرا إلى أن الأخير لم ينطق بكلمة خلال المكالمة، رغم أنه عبّر مرارًا وتكرارًا عن امتنانه للرئيس الأمريكي.