عبوة ناسفة.. مقتـ.ـل 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 7 جنود خلال المعارك في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قتلوا في انفجار عبوة ناسفة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء ستة جنود من كتيبة الهندسة القتالية 605 الذين سقطوا في معارك بقطاع غزة، وهم: الملازم ماتان شاي ياشينوفسكي، 21 عامًا، والرقيب رونال بن موشيه، 20 عامًا، والرقيب نيف رادي، 20 عامًا، والرقيب رونين شابيرو، 19 عامًا، والرقيب شاحار مانواف، 21 عامًا، والرقيب مايان باروخ بيرلشتاين، 20 عامًا، وسقط جندي آخر لم يُصرّح بنشر اسمه بعد في الحادثة.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من تفجير مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام عبوة ناسفة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، ومقتل سبعة من أفرادها.