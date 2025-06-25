ترامب يرفع صوته على نتنياهو قبل دقائق من قصف إيران

كشف مصدر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع صوته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل دقائق من ضرب الطائرات الإسرائيلية لأهداف في إيران.

ترامب يرفع صوته على نتنياهو

وأوضح المصدر الذي لم يكشف هويته أن ترامب رفع صوته على نتنياهو مطالبًا إياه بـ"وقف الهجوم"، مشيرا إلى أن الأخير لم ينطق بكلمة خلال المكالمة، رغم أنه عبّر مرارًا وتكرارًا عن امتنانه للرئيس الأمريكي.

وقال المصدر: "كانت محادثة صعبة بين نتنياهو والرئيس ترامب، اعتبر ترامب هذا إنجازًا شخصيًا، وأوضح أنه لا أحد - على الإطلاق - سيُقوّضه".

وفي النهاية، تلقى طيارو سلاح الجو الإسرائيلي أوامر بوقف الهجوم وكحل وسط، قصفت إسرائيل محطة رادار بالقرب من طهران، بعيدًا عن الأهداف المخطط لها أصلًا.

كما أرسلت الولايات المتحدة رسالة إلى إيران عبر قطر، تحثّها على وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت الصحيفة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

نقل مسؤول أمريكي رفيع المستوى عبر وسطاء قطريين: "لا هراء، لا مزيد من الهجمات".

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الجهود جارية لإنشاء آلية وبروتوكولات مع الولايات المتحدة لمواجهة محاولات إيران استئناف برامجها النووية والصاروخية الباليستية، ولتحديد كيفية تحرك الولايات المتحدة وإسرائيل لإحباط هذه الجهود.

وفي الوقت نفسه، تعمل الدوحة على إحياء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وقد أجرى مسؤولون قطريون، إلى جانب مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، مناقشات موسعة حول هذه المسألة مساء الثلاثاء.

وأعلنت إيران مرارًا وتكرارًا خلال الأسبوعين الماضيين استعدادها للدخول في محادثات مع الولايات المتحدة بمجرد أن توقف إسرائيل هجماتها.