البيت الأبيض: دمرنا المنشآت النووية الإيرانية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مساء اليوم الثلاثاء بإن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث خلال قصفها على إيران.

ونفت كارولين التقرير الذي نشرته سي إن إن الذي تستند فيه على وثائق سرية مزعومة تملكها سي إن إن تؤكد بإن المنشآت النووية الإيرانية نطنز وفوردو وأصفهان لم تتأثر بالضربة الأمريكية حسب تغريدتها على منصىة إكس للتواصل الاجتماعي.

في إتجاه آخر قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بوقت سابق بإن القصف الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية قد تسبب في أضرار كبيرة لها وجعلها تتراجع مئات السنين للوراء واستخدمت واشنطن 185 طن من المتفجرات القتها قاذافات استراتيجية أمريكية من طراز بي 2 والتي استمرت لمدة 28 دقيقة على المنشآت الإيرانية بالإضافة لقيام الغواصات الأمريكية بالمشاركة في القصف.