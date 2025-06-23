البيت الأبيض: لايمكن لإيران إغلاق مضيق هرمز

أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين عن تحذير للدولة الإيرانية من الإقدام على إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه شحنات النفط العالمية،والسفن التجارية،وقال البيت الأبيض لطهران بإنه لايمكن إغلاق مضيق هرمز.

غلق مضيق هرمز

وحذر بالأمس الأحد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدولة الإيرانية من تلك الخطوة واصفها بالإنتحارية، وأضاف روبيو بإن أمريكا سوف تقوم بخطوات تصعيدية تجاه إيران حالة تنفيذ الإغلاق وطالب الحكومة الصينية بتوجيه نصحية للجانب الإيراني حول ذلك القرار.

في إتجاه آخر أعلن البرلمان الإيراني بالأمس الموافقة على إغلاق مضيق هرمز في خطوة تصعيدية إيرانية للرد على الهجوم الأمريكي خلال سجال الحرب الإسرائيلية الإيرانية،والتصعيد الأمريكي بالمنطقة بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي ترامب بضرب المنشآت النووية الإيرانية بواسطة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية.