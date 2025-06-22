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إيران: إخلاء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان قبل القصف الأمريكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول بالبيت الأبيض: ترامب تحدّث مع نتنياهو بعد الضربات على إيران

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
أحمد قاسم

أكد مسئول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الضربات على إيران.

ومنذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

ونقلت وكالة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل تلقت إخطارًا مسبقًا من إدارة ترامب بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية في إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي، فوردو. وجميع الطائرات في طريقها الآمن إلى الوطن".

ويدعم الجيش الأمريكي إسرائيل في جهودها الدفاعية، ومع ذلك تؤكد الحكومة الأمريكية حتى الآن أنها لا تشارك في القتال بين إسرائيل وإيران.

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