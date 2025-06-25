الرئيس الروسي يتواصل هاتفيا مع نظيره البيلاروسي

تواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء لمناقشة مستجدات الأوضاع العالمية سواء في الشرق الأوسط أو استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.

وتشهد الحرب الأوكرانية الروسية الآن فترة من الهدوء خلال استضافة الأراضي التركية مفاوضات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا والتي شهدت تبادل ناجح للأسرى بين الطرفين وسط دعوات تركية لعقد جولات تفاوضية جديدة بين الجانبين للتوصل لاتفاق نهائي.

بالتزامن مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لمنع إندلاع الحرب العالمية الثالثة،وعدم تصاعد وتيرة الصراع الأوكراني الروسي القابل للتوسع بأوروبا الشرقية،ومن أبرز قرارات ترامب حول الحرب الروسية الأوكرانية وقف التمويل الأمريكي لكييف في حربها ضد روسيا وأنفقت واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي بايدن على الدعم الأوكراني العسكري 100 مليار دولار.