بوتين: الصراع في الشرق الأوسط يصل لنقطة خطيرة للغاية

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخريجي الجامعة العسكرية الروسية اليوم الإثنين حول الوضع الدولي الراهن،وقال بوتين بإن الصراع في الشرق الأوسط وصل لنقطة خطيرة للغاية.

بوتين يحذر من دخول دول غير إقليمية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

بسبب قيام بعض الدول غير الإقليمية بالدخول في الصراع الإسرائيلي الإيراني،وحذر بوتين من زيادة الانفاق العسكري الذي سيقوم به حلف الناتو بالقمة القادمة،والذي يساوي انفاق جميع دول العالم مجتمعة حول الدفاع العسكري.

وأضاف بوتين بإن الساسة الغربيين يروجون لشعوبهم بقيام الدولة الروسية بغزو بعض الدول في أوروبا ودعوتهم للقضاء على الدولة الروسية.

الحرب الأوكرانية الروسية

في إتجاه آخر دخلت موسكو في حربها ضد أوكرانيا فبراير عام 2022 لمحاولة كييف الإنضمام لحلف الناتو العسكري،والذي كان سيُهدد العاصمة الروسية موسكو حالة نشر صواريخ حلف الناتو العسكري على الأراضي الأوكرانية.

وعقب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لثلاث سنوات والدعم الأمريكي الأوروبي قرر حلف الناتو العسكري عدم إنضمام أوكرانيا للحلف العسكري بسبب خسارة أوكرانيا أجزاء من أراضيها الشرقية وهي الأقاليم الأربعة دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابارويجيا