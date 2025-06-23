بوتين: لا مبرر للعدوان على إيران ونسعى لخفض التصعيد في المنطقة

أفادت قناة إكسترا نيوز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يشهد تصعيدًا واضحًا، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع التطورات عن كثب.

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الموقف الروسي من الهجوم على إيران

أكد بوتين أن وزارة الخارجية الروسية عبّرت عن موقف موسكو من هذه الأحداث، لافتًا إلى أن "العدوان على إيران لا مبرر له"، وأن روسيا تسعى إلى التهدئة ودعم الاستقرار في المنطقة.

دعم الشعب الإيراني

قال بوتين إن روسيا تحاول تقديم الدعم للشعب الإيراني في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

أوضح بوتين أن الاجتماع مع الجانب الإيراني يمثل فرصة لمناقشة سبل الخروج من الوضع الحالي، والعمل على الحد من التصعيد وتفادي المزيد من التوترات في المنطقة.