سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء النقل العرب وتؤكد دعم التكامل اللوجستي

شاركت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، التي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، في إطار حرص السلطنة على تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات النقل والمواصلات، ودعم التكامل الاقتصادي واللوجستي بين الدول العربية.

ومثّل سلطنة عمان في الاجتماعات السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء النقل والمواصلات ورؤساء الوفود بالدول العربية.

مصر رئيسا لمجلس وزراء النقل العرب

وشهدت أعمال الدورة تسلّم جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس.

وأكدت مشاركة سلطنة عمان حرصها على دعم الجهود العربية الرامية إلى تطوير قطاع النقل، وتحديث البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي المستدام.