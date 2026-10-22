سلطنة عمان وبريطانيا توقعان على خطابي نوايا في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي في التعليم

وقعت سلطنةُ عُمان وبريطانيا بالعاصمة لندن على خطابي نوايا في مجالات الفضاء والذّكاء الاصطناعي في التّعليم في إطار زيارة "دولةٍ" التي يقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق إلى المملكة المتحدة.

وقّع عن الجانب العُماني بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجيّة والدّكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرةُ التعليم، فيما وقع عليهما عن الجانب البريطاني الدّكتورة أليس بن المدير المشارك لوكالة الفضاء البريطانية وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني.

ويُعنى خطاب النوايا الأول بتعزيز التعاون في مجال الفضاء وتبادل الخبرات في سياسات الفضاء والبحث العلمي والابتكار بين وكالة الفضاء البريطانية وحكومة سلطنة عُمان، فيما يتعلق الخطاب الثاني بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم تعلّم اللغة الإنجليزية ومساعدة المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في الصفوف الدراسية.

يُعدّ التوقيع على خطاب النوايا بين وزارة التعليم والمجلس الثقافي البريطاني، خطوة مهمّة نحو تعزيز التعاون التعليمي واستكشاف الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب التعليم والتعلّم وبناء مهارات الطلاب، بما يواكب التغيّر التقني والمتطلبات المستقبلية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

يركّز هذا التعاون على التصميم والتنفيذ المشترك لمشروع تجريبي في مجموعة مختارة من المدارس الثانوية في سلطنة عُمان لتنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لدى الطلاب، لا سيما مهارتي التحدث والكتابة، وتعزيز مهارات الجاهزيّة لسوق العمل لديهم ورفع مستوى استعدادهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي تُدرَّس برامجها باللغة الإنجليزية.

كما يشمل المشروع بناء قدرات المعلمين على استخدام أدوات التعلّم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومواءمة الأنشطة التعليمية مع المناهج العُمانية واحتياجات المدارس المشاركة، مع الالتزام بمبادئ الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة وحماية الطلاب والبيانات.