مهيب عبد الهادي يهاجم عموتة: مينفعش تعمل كده مع نجم بحجم وائل جمعة

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب»، رسائل قوية إلى الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، على خلفية ما حدث بينه وبين وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد مهيب عبد الهادي، أن وائل جمعة أحد أساطير كرة القدم المصرية، ويستحق التقدير لما قدمه خلال مسيرته، مشيرًا إلى تتويجه بثلاثة ألقاب لكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

وقال مهيب عبد الهادي، في تصريحاته: «وائل جمعة ده أسطورة في الكرة المصرية، ده واحد معاه 3 أمم إفريقيا، إنت لازم تعرف مين واقف جنبك كويس أوي».

وأضاف موجهًا حديثه إلى عموتة: «إنت ضيف عزيز هنا لتدريب الأهلي آه، لكن مينفعش خالص تعمل كده مع نجم بحجم وائل جمعة، لأنه حاجة كبيرة أوي أوي هنا عندنا».

وانتقد مهيب عبد الهادي ما اعتبره تناقضًا في تصريحات المدير الفني للأهلي، موضحًا أن عموتة تحدث عقب المباراة عن أن ما دار بينه وبين مدير الكرة يجب أن يظل داخل الغرف المغلقة، رغم أن الواقعة حدثت أمام الجميع وخلال البث المباشر.

وتابع: «وإنت طالع بتناقض نفسك، بعد الماتش تقول الكلام بينا في الغرف المغلقة، لأ ما إنت عملت كده قدام مصر كلها وعلى الهوا، وتقوله روح اقعد.. مينفعش كده».

وجاءت هذه التصريحات عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة فقد خلالها الفريق نقطتين جديدتين بسباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، وسط تطلعات لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار عقب التعادل الأخير أمام القناة.