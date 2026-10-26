الصين وسلطنة عمان تهنئان لولا دا سيلفا بإعادة انتخابه رئيسا للبرازيل

أعربت الصين عن تهانيها لإعادة انتخاب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي أوردت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم "الاثنين"، إن بكين على استعداد للعمل مع البرازيل لمواصلة تعزيز بناء مجتمع صيني-برازيلي ذي مستقبل مشترك.

في ذات السياق، بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية البرازيل الاتحادية، معربا عن تمنياته الطيبة للرئيس البرازيلي بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة شعب بلاده الصديق، وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات.