وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» تسريع تنمية اكتشافات الغاز وزيادة الإنتاج

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ميج أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» البريطانية، تسريع تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المباحثات، التي عقدت بحضور المهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناولت متابعة تنفيذ برنامج الحفر الطموح الذي تنفذه الشركة في البحر المتوسط، ويضم أربع آبار باستثمارات مخططة تبلغ نحو 700 مليون دولار، حيث استعرض الجانبان مستجدات البرنامج، وفي مقدمتها نجاح ربط البئر «فيوم 4» بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمعدل إنتاج أولي يبلغ نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يعزز الإمدادات المحلية ويدعم جهود زيادة الإنتاج.

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا موقف البئر الاستكشافية «غراب»، والآبار المخطط حفرها لصالح شركة «أركيوس إنرجي»، التي تجمع «بي بي» وشركة «XRG» الإماراتية، إلى جانب سبل تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات وخطوط الأنابيب القائمة، بما يسهم في خفض تكاليف التنمية واختصار الوقت اللازم لربط الآبار الجديدة بالإنتاج.

وأفادت بأن المباحثات تطرقت إلى اعتزام «بي بي» الاستثمار في القطاع رقم (6) بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف موارد البترول والغاز بهذه المنطقة الواعدة.

وأكد بدوي أهمية الإسراع بتنفيذ برامج العمل والاستثمارات المخططة لشركة «بي بي» في مناطق امتيازها، وتعجيل تنمية الاكتشافات الجديدة، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الحقول القائمة والبنية التحتية المتاحة، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع «بي بي» وغيرها من شركاء الاستثمار، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، والالتزام بمستحقات الشركاء، وتذليل التحديات أمام تنفيذ المشروعات، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول