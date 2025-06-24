سقوط مسيّرة في مدينة رشت بإيران

سقطت مسيرة في ضواحي مدينة رشت شمال الدولة الإيرانية حسب ما أعلنت عنه وسائل الإعلام الإيرانية مساء الثلاثاء،ولم تعلن السٌلطات الإيرانية بعد عن المسؤول وراء ذلك الهجوم حتي الآن.

ويأتي ذلك الهجوم عقب تفعيل الهٌدنة الإيرانية الإسرائيلية برعاية أمريكية الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بإنه اتفاق هش داعيا إلى ضرورة إحياء المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية الآن قبل سقوط الاتفاق الهش.

وفي ذات السياق أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بإن تل أبيب ملتزمة بالاتفاق مادام الطرف الآخر ملتزم وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإن طهران ملتزمة باتفاق الهُدنة الحالي ومستعدة للعودة لطاولة المفاوضات.