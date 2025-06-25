إسرائيل تمدّد أمر تعبئة جنود الاحتياط حتى 10 يوليو

مدّدت إسرائيل أوامر تعبئة الاحتياط إلى يوم 10 يوليو المقبل بعد موافقة لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست.

احتياطي جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من هذا العام الجاري، أعلن جيش الاحتلال أنه سيحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار توسيع هجومه على غزة.

وتصاعدت أصوات جنود الاحتياط الإسرائيليين منذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس في وقت سابق من هذا العام واستأنفت الحرب، مشككين في التزام الحكومة بالتفاوض على إعادة الرهائن المتبقين في غزة.

وفي إشارة إلى تنامي حركة الاحتجاج، دعا جنود الاحتياط إلى العودة الفورية للرهائن، حتى لو تطلب ذلك وقفًا فوريًا لإطلاق النار.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية

يأتي ذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يومًا، وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبًا شديدًا هذا الصباح مع ازدياد هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسط فيه بين إسرائيل وإيران. وقبل توجهه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، أعرب ترامب عن استيائه الشديد من إسرائيل.

فقد أكدت كل من إسرائيل وإيران أنهما لن تنتهكا وقف إطلاق النار ما لم تبادر الأخرى بذلك، وذلك بعد أن تبادلت الدولتان الاتهامات سابقًا بانتهاك الهدنة.

كما صرّح ترامب بأنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران لأنه لا يريد أن يرى "فوضى".