روسيا : معاهدة منع الانتشار النووي مهددة

قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الثلاثاء بإن معاهدة منع الانتشار النووي بين أمريكا،وروسيا باتت مهددة في الوقت الراهن.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية زيادة تصنيع أسلحة نووية جديدة داخل واشنطن على خلفية التوترات العالمية وكانت وقعت روسيا معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011 بين الرئيس الأمريكي السابق أوباما،والرئيس الروسي دميتري ميدفيف،وهي سارية حتى عام 2026 وعلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة لكنها لم تنسحب منها حتى الآن.

في إتجاه آخر اشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صباح اليوم إلى ابتعاد فكرة تجديد معاهدة منع الانتشار النووي مع أمريكا بالوقت الراهن.