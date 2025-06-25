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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: مستعدون للرد على أي هجمات إيرانية محتملة

إيران
إيران
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" أنهم مستعدون للرد على أي هجمات إيرانية محتملة.

كشف عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني “علي رضا سليمي”، عن تصديق البرلمان على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

وذكر علي رضا سليمي، أنه سيتم تحويل القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.

الأمر لم يقف فقط عند حد المنع
وحدد البرلمان في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد حيث إن الأمر لم يقف فقط عند حد المنع من الدخول بل إن مجرد الدخول من قبلهم إلى إيران يعني عقوبات.

وذكرت وكالة أنباء إيسنا: البرلمان الإيراني يصدق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني: التعليق يشمل التعاون مع الوكالة ضمن اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدات أخرى.

وأوضح  عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني: المشروع يمنع دخول مفتشي الوكالة ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية.

وأردف عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة.

ولفت عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني إلى إن البرلمان حدد العقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول إيران.
 

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال إيران

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