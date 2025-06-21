مدبولي: ملتزمون بحقوق الشركاء الأجانب.. وإنتاج جديد مرتقب من حقول شل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة بتعهداتها تجاه الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى وجود إنتاج جديد مرتقب من شركة "شل" خلال الفترة المقبلة، إلى جانب انتظام عودة الإنتاج من الحقول المصرية، وهو ما يعزز أمن واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي محليًا.

مدبولي: سفينة تغييز الغاز تعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات الصيف الحكومة: انتهينا من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد لاستقبال سفينة تغييز نؤمن احتياجاتنا بالكامل.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيف الأحمال هذا الصيف

تشغيل 3 سفن تغييز بحلول يوليو

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تستهدف تشغيل ثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في فصل الصيف.

سفينة رابعة احتياطية لتعزيز الأمان الطاقي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل كذلك على تجهيز سفينة تغييز رابعة كخيار احتياطي، لضمان تأمين احتياجات البلاد من الغاز والمواد البترولية، ومواجهة أية تحديات مفاجئة قد تؤثر على استمرارية الإمداد.

جولة تفقدية بميناء العين السخنة

جاءت تصريحات مدبولي خلال جولة تفقدية بميناء العين السخنة، حيث تفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.

ورافقه خلال الجولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات قطاع البترول.

الاستعداد لفترات الذروة بدعم البنية التحتية

وشدد مدبولي على أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال، بما يرفع من كفاءة ومرونة منظومة الطاقة، ويعزز القدرة على مواجهة فترات الذروة والتقلبات الإقليمية، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سوق الطاقة عالميًا.