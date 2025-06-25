مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة بدون مصنعية .. يشهد سعر الذهب الآن ارتفاعا في مختلف الأعيرة، خلال تعاملات الأربعاء 25 يونيو 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 4700 جنيه للبيع، و4675 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن عيار 24

ارتفع سعر الذهب الآن في مصر لـ عيار 24 عند مستوى 5371.5 جنيه للبيع، 5342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعًا داخل محلات الصاغة عند 4923.75 جنيه للبيع، 4897.5 جنيه للشراء.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب الآن عيار 21

وصل سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر، العيار الأكثر مبيعا عند 4700 جنيه للبيع، و4675 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الارتفاع عند 4028.5 جنيه للبيع، 4007.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ أيضا سعر الذهب الآن عيار 14 في السوق المحلي عند مستوى 3133.25 جنيه للبيع، 3116.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعًا عند 2685.75 جنيه للبيع، 2671.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

شهد سعر الذهب الآن عيار 9 في مصر حالة من الارتفاع عند 2014.25 جنيه للبيع، 2003.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

بلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر ليسجل 32080 جنيها للبيع، 31920 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

بينما سجل سعر أونصة الذهب الآن في مصر 37600 دولار للبيع، و37400 دولار للشراء.