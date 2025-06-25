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سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أغلي جرام ذهب في  بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-6-2025 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر أغلي جرام ذهب اليوم

وتضمن اغلي جرام ذهب من عيار 24 الأكثر قيمة .

آخر تحديث لعيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5314 جنيها للبيع و 5348 جنيها للشراء

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب، استقرارا مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-6-2025،دون تغيير يذكر

سعر الذهب اليوم

مع اغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، فقد المعدن الأصفر ما يقرب من 20 جنيها بالنسبة لسعر الجرام الواحد في محلات الصاغة.

سعر الذهب في محلات الصاعة اليوم

وسجلت اسعار المشغولات الذهبية استقرارا في تداولات اليوم بالتزامن مع استقرار الأوضاع في المنطقة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5314 جنيها للبيع و 5348 جنيها للشراء

سعر عيار 21اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 4650 جنيها للبيع و 4680 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة الذهبية نحو 3985 جنيها للبيع و 4011 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3100 جنيها للبيع و 3120 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب مساء اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3304 دولار للبيع و 3305 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 37.2 ألف جنيه للبيع و 37.4 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم الثلاثاء لتسجل أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا، وذلك مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لإنهاء حرب استمرت 12 يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، مما أثر سلبًا على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3316 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3358 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

تسعير الذهب عالميا

بدأت عملية تسعير الذهب تفقد قدر كبير من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تؤثر على سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التهدئة الحالية بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وإيران قد دخل حيز التنفيذ وطلب من الجانبين عدم انتهاكه. وأعلن رئيس وزراء الكيان أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار.

تسبب هذا الإعلان في ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

يأتي هذا التطور بعد أيام من قصف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية. وردت إيران يوم الاثنين بشن هجمات صاروخية على القاعدة الجوية الأمريكية في قطر.

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